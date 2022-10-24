В Китае и России опасаются системы глобального спутникового Интернета Starlink, заявляя, что компания Илона Маска может использовать спутники в военных целях. Более того, там считают, что SpaceX уже в определенной степени это сделала, предоставив доступ к технологии украинским военным.

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Что известно

Противодействовать спутниковым технологиям очень тяжело. Поэтому ученые активно занимаются поиском новых способов борьбы, в частности, созданием противоспутникового оружия.

Согласно новому компьютерному моделированию, ядерный взрыв в ближнем космосе может создать радиоактивное облако над территорией размером со штат Нью-Йорк, повредив или уничтожив спутники на околоземной орбите.

По данным китайских исследователей, образующиеся при взрыве ионы выведут спутники из строя или нарушат связь хотя бы на некоторое время. Если устроить подрыв на высоте 80 километров, ядерное облако через несколько минут поднимется до 500 километров – высоты, на которой находятся спутники – и повредит многие из них. Таким образом можно одной боеголовкой вывести из строя сотни и тысячи спутников на заданной орбите и практически не нанести вред "дружественным" аппаратам.

К счастью, это пока только предложение, однако уже само его наличие вызывает беспокойство и дает понять, что Китай не сидит, сложа руки.