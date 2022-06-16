В Китае построили первый в мире комплекс космической электростанции: как он будет функционировать

На территории Сидянского университета в Сиане (Китай) принял в эксплуатацию наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю. Комплекс высотой в 75 метров должен помочь опробовать ряд технологий, направленных на создание космической солнечной энергетики.

Что будет делать комплекс

Построенная в университете конструкция будет собирать на своей макушке солнечную энергию и беспроводным путем (с помощью антенны) будет передавать ее на землю на расстояние 55 метров.

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Испытательный комплекс оснащен технологиями для концентрации света и фотоэлектрического преобразования, преобразования энергии в микроволнах, передачи в микроволновом диапазоне, оптимизации сигнала, измерения и контроля точности микроволнового луча, а также приема и детектирования микроволн. Ученые изучат также вопросы оптимизации формы волны излучения и методы управления передачей.

Университетская группа разрабатывает свою концепцию выработки и передачи энергии из космоса с геостационарной орбиты на Землю – Orb-Shape Membrane Energy Gathering Array (SSPS OMEGA). Также в Китае прорабатывается другая концепция солнечной электростанции – Multi-Rotary (MR SPS) или многоповоротной станции, которая будет изменять угол наклона солнечных панелей для оптимальной выработки энергии.

Кстати, национальное космическое агентство Китая (CNSA) ведет другой проект по передаче энергии с орбиты на Землю, приступить к работе с которого в космосе они намерены в 2028 году.

Успешное испытание технологии

Следует добавить, что в конце прошлого года специалисты Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) и военно-промышленной компании Northrop Grumman провели первую демонстрацию ключевого оборудования для получения энергии в промышленных масштабах на орбите Земли в рамках проекта Arachne. Слоеные панели с инновационными компонентами успешно превратили солнечную энергию в радиочастоты и передали на приемное устройство, которое может быть расположено в любой точке Земли.

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Сами панели состоят из фотоэлементов, поглощающих солнечную энергию, радиочастотных плиток, излучающих пучки радиоэнергии, а также электроники для преобразования солнечной энергии в радиочастоты.

Начало работ по орбите по программе Arachne запланировано на 2025 год. Ее цель – обеспечить бесперебойное представление электроэнергии военным базам, расположенным в отдаленных регионах.