Мошенники придумали следующую схему. Начиналось все с того, что на черном рынке они покупали фотографии людей и их персональные сведения за небольшие суммы.

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Как это работало

С помощью нейронных сетей на основе купленных фотографий создавали дипфейки. Также добавляли необходимые для идентификации системой движения – кивание и повороты головой, моргание и движения губ.

Результат получался очень правдоподобным, поэтому китайская система идентификации путала синтетических персонажей с реальными.

После создания видео, мошенники использовали специальный мобильный телефон, в котором была изменена программа камеры. Во время процесса аутентификации лица мобильная фотокамера не запускалась, а система получала предварительно сделанное видео.

Таким образом мошенники создавали поддельных лиц с поддельными персональными данными, на имена которых выписывались налоговые счета-фактуры. Деньги выводились через подставную компанию.

На обнаружение и задержание мошенников понадобилось больше трех лет. Фальшивые налоговые накладные от преступной группы оценивались в 500 миллионов юаней – 76,2 миллиона долларов США.