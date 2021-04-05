Мошенники придумали следующую схему. Начиналось все с того, что на черном рынке они покупали фотографии людей и их персональные сведения за небольшие суммы.
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Как это работало
С помощью нейронных сетей на основе купленных фотографий создавали дипфейки. Также добавляли необходимые для идентификации системой движения – кивание и повороты головой, моргание и движения губ.
Результат получался очень правдоподобным, поэтому китайская система идентификации путала синтетических персонажей с реальными.
После создания видео, мошенники использовали специальный мобильный телефон, в котором была изменена программа камеры. Во время процесса аутентификации лица мобильная фотокамера не запускалась, а система получала предварительно сделанное видео.
Таким образом мошенники создавали поддельных лиц с поддельными персональными данными, на имена которых выписывались налоговые счета-фактуры. Деньги выводились через подставную компанию.
На обнаружение и задержание мошенников понадобилось больше трех лет. Фальшивые налоговые накладные от преступной группы оценивались в 500 миллионов юаней – 76,2 миллиона долларов США.