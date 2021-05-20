Сообщается, что стоимость всего строительства составляет 150 миллионов долларов. Проходит оно в провинции Сычуань, Китай.

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Что будет с новым "Титаником"

Амбициозный проект близится к завершению. Позже также будет воссоздана пристань, с которой корабль уходил в свой единственный рейс.

Мы закончили строительство главной палубы, осталось завершить возведение двух с половиной этажей верхней,

— рассказал менеджер Сюй Цзюньнянь.

Окончательно закончить планируют в конце года. Строительство ведут на территории парка в провинции Сычуань. Создание корабля заняло шесть лет – больше, чем строили оригинальный "Титаник".



Процесс строительства копии "Титаника" / Фото globaltrends

Известно, что все внутреннее убранство, даже до таких мельчайших деталей, как дверные ручки, будет выполнено в стиле оригинального судна. Инвестор Су Шаоцзюнь говорит, что таким образом он захотел сохранить воспоминания о "Титанике".

Надеюсь, это судно будет здесь через 100 или 200 лет,

– добавил он.

Этот корабль не будут спускать на воду. Он останется в парке, где его и строят, и будет служить музеем, куда смогут приходить посетители. После ввода в эксплуатацию на объекте хотят проводить экскурсии. Гиды расскажут истории погибших пассажиров и выживших.

Несмотря на огромный размах, многие холодно встретил проект: его идейных вдохновителей даже обвинили в попытке получить выгоду от трагедии. Однако это уже не приведет к отказу от постройки.



Процесс строительства копии "Титаника" / Фото globaltrends

Столкновение парохода "Титаник" с айсбергом произошло в ночь на 15 апреля 1912 года. Тогда в результате катастрофы, погибли от 1490 до 1635 человек. С лайнера спаслись 712 пассажиров и членов экипажа. Обломки лайнера покоятся на глубине 3750 метров. Согласно новым данным, к 2030 году их могут уничтожить микробы.

Смотрите как выглядит корабль: видео