Tesla отзывает почти 300 тысяч электромобилей в Китае – в чем дело

Американский автопроизводитель Tesla объявил об отзыве с рынка Китая более 285 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y. Причина такого решения стали проблемы с системой круиз-контроля в авто.

По данным Государственного управления по регулированию рынка (SAMR) Китая, программа отзыва включает 249 855 электромобилей Model 3 и Y, которые были сделаны на заводе Tesla Gigafactory в Шанхае, а также 35 655 единиц Model 3, импортированных на китайский рынок.

Интересно Целый квартал в США оборудуют системами энергогенерации Tesla

Все потенциально опасные электромобили Tesla были выпущены в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года.

Что не так с автомобилями, которые отзывает Tesla

Согласно имеющимся данным, причина отзыва электромобилей связана с вероятностью случайного срабатывания системы круиз-контроля. Это может стать причиной внезапного увеличения скорости движения, что несет потенциальную опасность для водителя и пассажиров авто.

Tesla извинилась перед клиентами за неудобства, опубликовав соответствующее заявление в своем аккаунте в социальной сети Weibo. Официальные представители автопроизводителя пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Tesla подписала соглашение о строительстве завода в Китае в 2018 году, а первые автомобили сошли с его конвейера в конце 2019 года.

Ранее Tesla сообщала, что целью компании является производство 500 тысяч электромобилей в год в Китае.