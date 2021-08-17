Найденные кости принадлежат великанам, которых относят к группе завроподов, клада Somphospondyli. Ранее представителей этой клади в таком возрастном промежутке в Китае не находили. Новые виды получили названия Silutitan sinensis и Hamititan xinjiangensis. Они жили на Земле 130 – 120 миллионов лет назад.

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Шейные позвонки Silutitan sinensis / Фото Scientific Reports

Подробнее о видеокартах завроподов

Размеры динозавров поразительные:

Silutitan sinensis имел длину около 20 метров.

Hamititan xinjiangensis имел длину тела около 17 метров.

Обоих представителей клади Somphospondyli обнаружили в районе Турфан-Хами, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай.

Сами по себе находки для обычного человека не очень удивительные: от Silutitan sinensis остались лишь несколько шейных позвонков. От Hamititan xinjiangensis остались несколько каудальных (близких к хвосту) элементов. Но эти находки много рассказали палеонтологам.

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Возле костей двух динозавров были обнаружены кости и третьего завропода, но их классифицировать еще не удалось. От пока неизвестного динозавра осталось несколько позвонков и фрагменты ребер.

Возле костей Hamititan xinjiangensis был обнаружен зуб хищного динозавра, который тоже пока не классифицирован. Ученые не готовы сказать, связан ли хищный динозавр подряда тероподы как-то с завроподом Hamititan xinjiangensis. Поскольку следов от зубов на костях травоядного ящера не выявили, то утверждать, что хищник напал на него, нельзя.

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