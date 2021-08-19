В Китае нашли прекрасное место для телескопа нового поколения

Большие наземные телескопы обеспечивают научное сообщество огромной массой информации. Космические телескопы, конечно, лучше, но их еще нужно запустить на орбиту. На Земле же телескопы строить пока проще. Но для этого необходимо найти место, которое идеально подойдет по всем параметрам.

Кажется, в Китае смогли найти такое место на вершине горы Saishiteng, высотой более 4 километра. Гора расположена на стыке трех провинций: Цинхай, Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Китайские ученые три года изучали ситуацию в этом районе и пришли к выводу, что место практически идеальное для построения обсерватории нового поколения.

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Телескоп нового поколения построят в Китае: смотреть видео онлайн

Почему выбрали именно это место для построения обсерватории

Локация для построения обсерватории должна соответствовать определенным требованиям:

Хороший обзор неба.

Хорошая погода с минимальными осадками.

Доступность.

Стабильные температурные условия.

Политическая стабильность в регионе.

Чистый воздух.

Место, которое выбрали китайские ученые, расположено недалеко от городка Lenghu, провинция Цинхай. Ученые утверждают, что в этом регионе наблюдается сухой климат. Чистое небо наблюдается в течение 70% года.

В 80 километрах расположен международный аэропорт и железнодорожная станция.

В среднем в год наблюдается 3500 солнечных часов, что свидетельствует о хороших погодных условиях.

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Сравнение условий с другими крупными обсерваториями мира / Фото Nature

У специалистов присутствует возможность выбрать высоту, на которой будет построен телескоп от 4200 метров до 4500 метров над уровнем моря.

Также ученые отмечают еще одно преимущество этой локации: новый китайский телескоп "закроет" своеобразный разрыв между двумя большими комплексами телескопов: Международной астрофизической обсерваторией на острове Ла-Пальма, Испания и обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи.

После построения телескоп новой китайской обсерватории будет иметь самое большое зеркало в мире – его диаметр составит 30 метров.