Кажется, в Китае смогли найти такое место на вершине горы Saishiteng, высотой более 4 километра. Гора расположена на стыке трех провинций: Цинхай, Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Китайские ученые три года изучали ситуацию в этом районе и пришли к выводу, что место практически идеальное для построения обсерватории нового поколения.
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Телескоп нового поколения построят в Китае: смотреть видео онлайн
Почему выбрали именно это место для построения обсерватории
Локация для построения обсерватории должна соответствовать определенным требованиям:
- Хороший обзор неба.
- Хорошая погода с минимальными осадками.
- Доступность.
- Стабильные температурные условия.
- Политическая стабильность в регионе.
- Чистый воздух.
Место, которое выбрали китайские ученые, расположено недалеко от городка Lenghu, провинция Цинхай. Ученые утверждают, что в этом регионе наблюдается сухой климат. Чистое небо наблюдается в течение 70% года.
В 80 километрах расположен международный аэропорт и железнодорожная станция.
В среднем в год наблюдается 3500 солнечных часов, что свидетельствует о хороших погодных условиях.
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Сравнение условий с другими крупными обсерваториями мира / Фото Nature
У специалистов присутствует возможность выбрать высоту, на которой будет построен телескоп от 4200 метров до 4500 метров над уровнем моря.
Также ученые отмечают еще одно преимущество этой локации: новый китайский телескоп "закроет" своеобразный разрыв между двумя большими комплексами телескопов: Международной астрофизической обсерваторией на острове Ла-Пальма, Испания и обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи.
После построения телескоп новой китайской обсерватории будет иметь самое большое зеркало в мире – его диаметр составит 30 метров.