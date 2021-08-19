Кажется, в Китае смогли найти такое место на вершине горы Saishiteng, высотой более 4 километра. Гора расположена на стыке трех провинций: Цинхай, Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Китайские ученые три года изучали ситуацию в этом районе и пришли к выводу, что место практически идеальное для построения обсерватории нового поколения.

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Телескоп нового поколения построят в Китае: смотреть видео онлайн

Почему выбрали именно это место для построения обсерватории

Локация для построения обсерватории должна соответствовать определенным требованиям:

Хороший обзор неба.

Хорошая погода с минимальными осадками.

Доступность.

Стабильные температурные условия.

Политическая стабильность в регионе.

Чистый воздух.

Место, которое выбрали китайские ученые, расположено недалеко от городка Lenghu, провинция Цинхай. Ученые утверждают, что в этом регионе наблюдается сухой климат. Чистое небо наблюдается в течение 70% года.

В 80 километрах расположен международный аэропорт и железнодорожная станция.

В среднем в год наблюдается 3500 солнечных часов, что свидетельствует о хороших погодных условиях.

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Сравнение условий с другими крупными обсерваториями мира / Фото Nature

У специалистов присутствует возможность выбрать высоту, на которой будет построен телескоп от 4200 метров до 4500 метров над уровнем моря.

Также ученые отмечают еще одно преимущество этой локации: новый китайский телескоп "закроет" своеобразный разрыв между двумя большими комплексами телескопов: Международной астрофизической обсерваторией на острове Ла-Пальма, Испания и обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи.

После построения телескоп новой китайской обсерватории будет иметь самое большое зеркало в мире – его диаметр составит 30 метров.

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