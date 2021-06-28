Размер окаменелости всего 2 сантиметра. Ее возраст оценивают в 120 миллионов лет. Череп животного имеет сходство с крупными динозаврами, такими как Tyrannosaurus rex, а вот его хрупкое тело больше похоже на современных птиц, таких как воробьи или колибри.

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Исследование

Тщательное компьютерное сканирование и детальная реконструкция окаменелости позволяют предположить, что этот причудливый вид когда-то принадлежал к вымершей группе ранних птиц, названных энантиорнитами.

Некоторые другие обнаруженные энантиорниты размером не больше таракана. Эти существа были многочисленной и разнообразной группой ранних птиц. Хотя они не пережили массовое вымирание в мезозое, многие из их черт сохранились до наших дней. Их считают важным эволюционным шагом на пути к современным птицам.



Цифровая реконструкция скелета / Фото Min Wang

Голова птички уникальна и прекрасно сохранилась. В отличие от современных птиц, кости черепа неподвижны. Точки прикрепления мышц челюсти, характерные для этого черепа, обычно также встречаются у динозавров, ящериц и аллигаторов. В частности, крыловидная кость выглядела "точно так же, как у Дромеозавра Linheraptor", рассказали исследователи.

Это говорит о том, что ранние птицы могли развиться от ветви динозавров, в которую входят пернатый велоцираптор и крылатый микрораптор.