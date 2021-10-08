В Китае массово скупают пульты для разгона надоедливых бабушек

У китайских бабушек существует весьма интересная традиция: они собираются большими группами на улицах, чтобы танцевать. Однако это, казалось бы, невинное занятие надоело всей стране.

Дело в том, что во время своих танцев бабушки включают громкую музыку в Bluetooth-колонках. Именно на них и направлено ​​новое "оружие".

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Как работает пульт

Эти устройства являются обычными инфракрасными пультами дистанционного управления. Их задача – незаметно выключать колонки. Выйдя на рынок, они сразу же стали настоящим хитом.

19-летний житель Китая Хан Лей занимается продажей таких пультов. Он рассказал Vice, что только за один вечер смог разогнать 36 групп, которые танцевали на улице. Бабушки подумали, что их колонки сломались, и ушли.

Я отстаивал справедливость. Сообщения в полицию не работают. Они могут остановиться только тогда, когда решат, что их динамики не работают,

– говорит Хан Лэй.

За 4 месяца бизнесмен продал более 20 тысяч таких пультов. Между тем на торговой площадке Taobao подобные товары уже собрали сотни положительных отзывов.

Стоят гаджеты от 15 до 40 долларов.

Что известно о "бабушках, которые танцуют":