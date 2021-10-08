Дело в том, что во время своих танцев бабушки включают громкую музыку в Bluetooth-колонках. Именно на них и направлено новое "оружие".
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Как работает пульт
Эти устройства являются обычными инфракрасными пультами дистанционного управления. Их задача – незаметно выключать колонки. Выйдя на рынок, они сразу же стали настоящим хитом.
19-летний житель Китая Хан Лей занимается продажей таких пультов. Он рассказал Vice, что только за один вечер смог разогнать 36 групп, которые танцевали на улице. Бабушки подумали, что их колонки сломались, и ушли.
Я отстаивал справедливость. Сообщения в полицию не работают. Они могут остановиться только тогда, когда решат, что их динамики не работают,
– говорит Хан Лэй.
За 4 месяца бизнесмен продал более 20 тысяч таких пультов. Между тем на торговой площадке Taobao подобные товары уже собрали сотни положительных отзывов.
Стоят гаджеты от 15 до 40 долларов.
Что известно о "бабушках, которые танцуют":
- Как пишет источник, за последние десятилетия массовые уличные танцы пенсионерок стали настоящей проблемой для местных жителей.
- Бабушки по всему Китаю собираются на улицах, в парках и дворах, танцуя под громкую музыку, которая мешает окружающим.
- Ранее против них применяли агрессивные методы: обливали нечистотами, стреляли из пневматического оружия и другие.
- Однако это не помогло. Бабушки продолжают танцевать и сегодня.
- Бороться с явлением пытаются и на уровне власти: многие китайских городов ввели новые правила борьбы с нарушителями тишины. В Шанхае, например, в одном из районов установили специальную систему обнаружения шума, которая сигнализирует, когда музыка для танцев на площади становится слишком громкой.
- В Пекине власти еще с 2017 года штрафует группы танцующих бабушек из-за чрезмерного шума. Издание CNN в свое время писало об этом отдельный материал.
- Только СМИ распространили новость о пультах для борьбы с массовыми уличными танцами, как пользователи интернета стали спрашивать в комментариях, не помогут они в борьбе с подростками, которых также часто можно встретить и на улицах Украины с Bluetooth-колонками, из которых громко звучит музыка.