Кипящая поверхность и дождь из камней: Хаббл фиксирует экстремальную погоду на дальних планетах

С тех пор, как астрономы начали находить экзопланеты в 1990-х годах, они открыли много горячих юпитеров. Теперь один из важнейших инструментов NASA используется в качестве метеоролога для изучения погоды в далеких мирах.

Эти колоссальные миры являются огромными газовыми гигантами, подобными нашему Юпитеру, но вращаются они гораздо ближе к своим родительским звездам – настолько близко, что их поверхности могут кипеть при температуре выше 3000 градусов по Фаренгейту (1600 градусов по Цельсию).

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Теперь космический телескоп Хаббл проник под занавес двух разных горячих юпитеров, обнаружив довольно странную погоду по крайней мере по земным меркам нашей Солнечной системы.

У нас до сих пор нет хорошего понимания погоды в разных планетарных средах. Когда вы смотрите на Землю, все наши прогнозы погоды по-прежнему точно настроены на то, что мы можем измерить. Даже если вы знаете основы химии и физики, вы не знаете, как это будет проявляться сложным образом,

– сказал Дэвид Синг, астрофизик из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде, в заявлении.

Исследованные Хабблом планеты со странной погодой

Одной из целей Габбла был KELT-20b, горячий юпитер, расположенный примерно в 400 световых годах от Земли, описанный в статье, которая опубликована в Astrophysical Journal Letters в январе. Здесь Хаббл нашел доказательства, что интенсивное ультрафиолетовое излучение местного солнца попадает в верхние слои атмосферы планеты, где его поглощают металлы.

В результате высоко в атмосфере KELT-20b образуется перегретый слой подобно богатой озоном стратосфере Земли, блокирующей солнце, только вот его температура в несколько раз выше.

До сих пор мы никогда не знали, как звезда-хозяин оказывает непосредственное влияние на атмосферу планеты. Было много теорий, но теперь у нас есть первые данные наблюдений. Это убедительное доказательство того, что планеты не живут изолированно, а находятся под влиянием своей звезды-хозяина.

– отмечает Гуанвэй Фу, аспирант астрономии в Университете Мэриленда

Но KELT-20b безусловно безопасен по сравнению с тем, что Хаббл обнаружил на WASP-178b, расположенном на расстоянии 1300 световых лет и описанном в статье, опубликованной в среду (6 апреля) в журнале Nature. На этой планете идет дождь из камней.

Странные осадки происходят потому, что одна сторона планеты всегда обращена к звезде, которая испаряет горные породы и производит газообразный монооксид кремния. Этот монооксид кремния течет на ночную сторону планеты (со скоростью более 3200 километров в час), где температура может быть достаточно низкой, чтобы материал быстро охладился и затвердел в виде камней, которые выпадают обратно на поверхность.

Зачем астрономам изучать погоду на других планетах

Для астрономов эти удивительные миры больше, чем просто планеты с необычной погодой. Наблюдения свидетельствуют, что современное оборудование может дать ученым ясное представление о климатах других миров. Это может помочь найти планеты с более обычными погодными условиями, похожими на земные.