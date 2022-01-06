Официальной демонстрации технологии пока не было, однако ее работу продемонстрировал один из пользователей твиттера. В ролике видна темно-серая машина, которая внезапно (всего за несколько секунд) становится белой – видимо, на нужную кнопку нажимает человек, стоящий рядом с машиной.

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Изменение цвета выглядит футуристично, может даже показаться, что при создании ролика использовалась компьютерная графика.

Технологические компании и автопроизводители регулярно показывают мощные инновационные решения на выставке CES в разные годы; некоторые технологии впоследствии выходят на рынок, другие же так и остаются в прототипах.

Пока неясны и намерения BMW: компания заранее предупредила, что намерена продемонстрировать это решение, но не уточнила, собирается ли выпустить его на рынок.

Интересный факт! Автор опубликованной записи уточнил, что краска очень чувствительна к перепадам температуры. Поэтому автопроизводителю пришлось выделить для демонстрации технологии два электромобиля – запасной понадобился на тот случай, если бы первый перегрелся или переохладился.