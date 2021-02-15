IT-бизнес в Украине будет продолжать расти. Вместе с тем будет расти и количество выпускников IT-специальностей. Уже к 2024 году диплом бакалавра получат более 20 тысяч выпускников IT-специальностей (это на 23% больше, чем было в 2020 году).

Ежегодно спрос на новых IT-специалистов в Украине составляет около 30 – 50 тысяч специалистов. В вузы выпускают по этим специальностям в среднем 16 200 бакалавров.

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Не удивительно, что количество выпускников будет расти – это диктует рынок.

Прогнозы на будущее

Эксперты BRDO разработали три сценария, по которым будет расти количество выпускников с техническим образованием.

Динамический рост . Доля поступающих на IT-специальности будет расти такими же темпами до 16,1% в 2026 году. В 2030 году можно будет ожидать выпуска 37 400 новых специалистов.

. Доля поступающих на IT-специальности будет расти такими же темпами до 16,1% в 2026 году. В 2030 году можно будет ожидать выпуска 37 400 новых специалистов. Сдержанный рост. Доля поступающих на такие специальности останется на том же уровне, что и сейчас – 12%. В 2030 году можно будет ожидать выпуска 27 800 новых специалистов.

Доля поступающих на такие специальности останется на том же уровне, что и сейчас – 12%. В 2030 году можно будет ожидать выпуска 27 800 новых специалистов. Замедленный рост. Доля выпускников постепенно уменьшится до 10% в 2026 году. В 2030 году можно будет ожидать выпуска 23 200 новых специалистов.

Кстати, в сфере IT много вакансий для специалистов с техническим образованием. Речь идет о HR-менеджерах, Project Managers, Sales Managers, UI/UX Designers. При чем, на этих должностях тоже можно зарабатывать очень хорошо. Как свидетельствует свежий опрос DOU, зарплаты нетехнических специалистов достигают более 6 тысяч долларов.