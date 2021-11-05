"Киевстар" представил новую линейку тарифов "ВАШ" с безлимитным интернетом: условия и цены

Недавно оператор мобильной связи "Киевстар" запустил линейку тарифов "Твой" ориентированную на обычных абонентов предоплаченной связи. Сейчас же анонсировали линейку тарифов "Ваш" для абонентов контрактной формы обслуживания.

"Киевстар" не часто меняет тарифные планы, особенно это касается контрактных абонентов. Однако часто после появления новых тарифов старые линейки закрывают, поэтому стоит ознакомиться со всеми условиями новых тарифов перед выбором оптимального.

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Новые тарифы от "Киевстар"

Линейка "ВАШ" для контрактных клиентов состоит из пяти тарифных планов:

"Старт" – 135 гривен в месяц. "ВАШ Старт", предлагает 100 минут на номера других операторов, 5120 МБ трафика и безлимит в сети.

"ВАШ Старт", предлагает 100 минут на номера других операторов, 5120 МБ трафика и безлимит в сети. "Выбор" – 175 гривен в месяц. "Ваш Выбор" – 100 минут на номера других операторов, и 100 минут для звонков за границу (список стран ограничен). 20480 МБ трафика, безлимит в сети и 100 SMS.

"Ваш Выбор" – 100 минут на номера других операторов, и 100 минут для звонков за границу (список стран ограничен). 20480 МБ трафика, безлимит в сети и 100 SMS. "Оптимум" – 250 гривен на месяц ; "Ваш Оптимум" состоит из 200 минут на номера других операторов, 100 минут на зарубежные номера, безлимитного интернета, безлимитных звонков в сети "Киевстар" и 200 SMS.

; "Ваш Оптимум" состоит из 200 минут на номера других операторов, 100 минут на зарубежные номера, безлимитного интернета, безлимитных звонков в сети "Киевстар" и 200 SMS. "Комфорт" – 350 гривен в месяц ; "Ваш Комфорт" предлагает 300 минут на другие сети, 100 минут для звонков за границу, безлимитный интернет, безлимитные звонки в сети и 300 SMS.

; "Ваш Комфорт" предлагает 300 минут на другие сети, 100 минут для звонков за границу, безлимитный интернет, безлимитные звонки в сети и 300 SMS. "Безлим" – 500 гривен в месяц. "Ваш Безлим" 750 минут на другие номера, безлимит в сети "Киевстар" и безлимитный мобильный интернет.

"Суперсилы"

Контрактные абоненты получают новую фишку – "Суперсилы". По сути это дополнительные услуги в тарифе, не требующие оплаты. Они доступны с тарифом "Ваш Оптимум" в количестве 2 штук: одна по умолчанию, а другая на ваш выбор.

Первая "Суперсила" это интернет для дома на скорости до 100 Мбит/сек. Вторую можно выбрать из пяти вариантов:

100 минут на другие номера и за границу;

расширенный пакет "Киевстар ТВ";

SIM-карта для планшетного компьютера;

вторая SIM-карта для смартфона с тем же номером;

безлимитное видео в сервисе "Видео на ходу".

Кстати, для бизнес-клиентов доступен выбор облачного хранилища или пакета офисного программного обеспечения MS Office 365.