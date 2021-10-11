Киевстар может выкупить "Датагруп" за 100 миллионов долларов, – СМИ

Киевстар может приобрести оператора связи "Датагруп". Сделку оценивают в около 100 миллионов долларов.

В то же время Киевстар пока не подтверждает информацию. Между тем в E&C Group заявили, что такая покупка может иметь смысл, ведь Киевстару понадобится наземная инфраструктура для развития 5G.

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"Датагруп" купила 100% акций провайдера Volia

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что "Датагруп" приобретет 100% акций провайдера Volia. Сначала сумму сделки не разглашали. В то же время было известно, что ее согласовал EEGF II Horizon Capital.

Слияние компаний "Датагруп" и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей и откроет больше возможностей для наших сотрудников,

– говорилось в сообщении.

Впоследствии "Датагруп" получила разрешение на сделку от Антимонопольного комитета Украины.

Говорилось о приобретении таких компаний:

"Киевские телекоммуникационные сети";

ООО "Телесвит";

Oisiw Limited.

Впоследствии в "Датагруп" сообщили, что "Киевские телекоммуникационные сети" и ООО "Телесвит" стоили 1,5 миллиарда гривен.