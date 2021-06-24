В киевском метро произошел сбой: не работает оплата Google Pay и Apple Pay

24 июня в метро Киева наблюдается проблема с оплатой. Невозможно рассчитаться банковскими картами и электронными платежными сервисами.

В столичном метрополитене временно не работает оплата не только банковскими картами, но и электронными сервисами GooglePay и ApplePay.

Интересно Вдохновленные природой: как создавался дизайн наушников Huawei FreeBuds 4i

Что происходит

Сейчас пассажиры могут воспользоваться альтернативными способами оплаты – электронным билетом или купить разовый qr-билет в автоматах по продаже.

Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя. Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже. Приносим извинения за неудобства!

– написали на официальном сайте метрополитена.



Сбой оплаты в метро киева / Фото dtp.kiev.ua

Неизвестно, в чем причина сбоя и когда будет решена проблема.

О возобновлении работы в обычном режиме КП "Киевский метрополитен" сообщит отдельно.