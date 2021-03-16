В киевском магазине MOYO в ТРЦ Dream Town прямо посреди рабочего дня майнили криптовалюту. Процесс запустили на ноутбуках, которые были выставлены на прилавках.

При этом в компании MOYO сразу же отреагировали на скандал. Там сообщили, что проводят проверку.

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Детали скандала

Инцидент произошел 12 марта. Тогда Маргарита с парнем посетили магазин MOYO. Она обратила внимание на одну из выставочных моделей игровых ноутбуков.

Когда девушка к нему прикоснулась, то аж обожглась – ноутбук был сильно перегрет, хотя всего лишь проигрывал промовидео.

"Мы свернули видео на ноуте и увидели, что была открыта командная панель. Оказалось, что на тестовом ноуте запущен майнинг ethereum (блокчейн валюта). И именно поэтому ноут так сильно греется", – рассказала девушка.

Пара проверила еще несколько игровых ноутбуков, и на них тоже был запущен майнинг.

Реакция MOYO

Представители компании MOYO оперативно отреагировали на скандал, оставив под постом свое сообщение. В частности, в компании заявили, что их служба безопасности проводит проверку:

Наши специалисты из службы безопасности и IT-департамента уже работают над этой ситуацией.

Кстати, инцидент не обошли вниманием и представители компании ASUS. Ведь именно на их ноутбуках майнили криптовалюту.

Комментарии MOYO и ASUS / скриншот

"Представительство компании ASUS в Украине обеспокоено ситуацией, которая сложилась вокруг нашей продукции. Спасибо за сигнал. Будем всесторонне изучать указанные факты и приложим усилия, чтобы виновные понесли ответственность".