В Киеве заработало новое приложение для знакомств The Breakfast. Как можно догадаться из названия, идея сервиса предполагает быстрые знакомства за завтраком.

Интересно, что приложение в Киеве запустили случайно. Это приложение находилось на стадии бета-тестирования. Как рассказали у производителя, они тестировали работу приложения и случайно отправили пуш-сообщение о запуске проекта.

Интересно Инвайты для Clubhouse уже продают на OLX: расценки

Как это работает приложение

The Breakfast – это мобильное приложение, которое помогает найти друга для завтрака. Чтобы найти компаньона, нужно, для начала, установить The Breakfast и зарегистрироваться. Интересно, что войти в приложение можно только после приглашения кого-то из пользователей (такой принцип сейчас применяют в Clubhouse).

Далее пользователь указывает сферу занятости, интересы, знание языков ну и добавляет свою аватарку. Чтобы начать поиск компаньона, нужно нажать "Apply to the breakfast".

У пользователей есть сутки, чтобы договориться о встрече. Этот "шанс" доступен только один раз в сутки.

Сейчас приложением могут воспользоваться только пользователи iOS. Android-версию разработчики планируют запустить до конца года.

Цена

Приложение работает по формату подписки. Неделя пользования стоит 2,99 доллара (85 гривен). Тариф на месяц стоит 9,99 доллара или 280 гривен.