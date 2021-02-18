В Киеве случайно запустили новое приложение для знакомств The Breakfast
В Киеве заработало новое приложение для знакомств The Breakfast. Как можно догадаться из названия, идея сервиса предполагает быстрые знакомства за завтраком.
Источник:Vector
Интересно, что приложение в Киеве запустили случайно. Это приложение находилось на стадии бета-тестирования. Как рассказали у производителя, они тестировали работу приложения и случайно отправили пуш-сообщение о запуске проекта.
Интересно Инвайты для Clubhouse уже продают на OLX: расценки
Как это работает приложение
The Breakfast – это мобильное приложение, которое помогает найти друга для завтрака. Чтобы найти компаньона, нужно, для начала, установить The Breakfast и зарегистрироваться. Интересно, что войти в приложение можно только после приглашения кого-то из пользователей (такой принцип сейчас применяют в Clubhouse).
Далее пользователь указывает сферу занятости, интересы, знание языков ну и добавляет свою аватарку. Чтобы начать поиск компаньона, нужно нажать "Apply to the breakfast".
У пользователей есть сутки, чтобы договориться о встрече. Этот "шанс" доступен только один раз в сутки.
Сейчас приложением могут воспользоваться только пользователи iOS. Android-версию разработчики планируют запустить до конца года.
Цена
Приложение работает по формату подписки. Неделя пользования стоит 2,99 доллара (85 гривен). Тариф на месяц стоит 9,99 доллара или 280 гривен.
Поделиться новостью