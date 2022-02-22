На Kickstarter собирают деньги для необычной Bluetooth-клавиатуры из двух отдельных частей
Источник:Kickstarter
На сайте Kickstarter завершается сбор средств для выпуска эргономичной клавиатуры Glove80. Она разделена на две части, а клавиши располагаются на вогнутых поверхностях.
Над гаджетом работает компания из Новой Зеландии MoErgo. Она позиционирует себя как производитель клавиатур, "которыми приятно пользоваться и которые полезны для вашего здоровья".
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Чем особенна Glove80
- Клавиатура Glove80 разделена на две части.
- Ее клавиши располагаются на вогнутых поверхностях с широкими подставками-опорами для кистей.
- Как утверждается, такая форма позволяет уменьшить перемещение кистей и пальцев и придать им более естественного положения, в результате чего повышается скорость печати и обеспечивается комфорт даже при длительном использовании клавиатуры.
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
- В клавиатуре используются низкопрофильные механические переключатели.
- Она совместима с компьютерами и мобильными устройствами.
- Оснащена интерфейсом Bluetooth LE, с которым возможно до четырех одновременных подключений, и интерфейсом USB.
- Предусмотрено программирование раскладки и работа с макрокомандами.
Рабочий процесс с клавиатурой Glove80: видео
На проект уже собрали более 240 000 долларов, что почти вдвое превышает сумму, которую создатели надеялись получить.
Первые участники кампании могли зарезервировать свой экземпляр за 296 долларов.
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Сейчас минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение клавиатуры, уже составляет 316 долларов.
Сбор средств завершится менее чем через трое суток, а отгрузку устройств обещают начать в сентябре этого года.
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo
Glove80 Keyboard / Фото MoErgo