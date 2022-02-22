Над гаджетом работает компания из Новой Зеландии MoErgo. Она позиционирует себя как производитель клавиатур, "которыми приятно пользоваться и которые полезны для вашего здоровья".

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Чем особенна Glove80

Клавиатура Glove80 разделена на две части.

Ее клавиши располагаются на вогнутых поверхностях с широкими подставками-опорами для кистей.

Как утверждается, такая форма позволяет уменьшить перемещение кистей и пальцев и придать им более естественного положения, в результате чего повышается скорость печати и обеспечивается комфорт даже при длительном использовании клавиатуры.

Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

В клавиатуре используются низкопрофильные механические переключатели.

Она совместима с компьютерами и мобильными устройствами.

Оснащена интерфейсом Bluetooth LE, с которым возможно до четырех одновременных подключений, и интерфейсом USB.

Предусмотрено программирование раскладки и работа с макрокомандами.

Рабочий процесс с клавиатурой Glove80: видео

На проект уже собрали более 240 000 долларов, что почти вдвое превышает сумму, которую создатели надеялись получить.

Первые участники кампании могли зарезервировать свой экземпляр за 296 долларов.



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Сейчас минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение клавиатуры, уже составляет 316 долларов.

Сбор средств завершится менее чем через трое суток, а отгрузку устройств обещают начать в сентябре этого года.



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Glove80 Keyboard / Фото MoErgo

Glove80 Keyboard / Фото MoErgo



Glove80 Keyboard / Фото MoErgo