В частности журналисты 24 канала пообщались с руководителем управления обеспечения деятельности Национального Координационного Центра Кибербезопасности (НКЦК) Сергеем Прокопенко. Он поделился подробностями противодействия кибератакам на Украину на правительственном уровне.

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Сергей отмечает, что в Украине о кибербезопасности привыкли вспоминать в очень негативном плане. По его словам, это происходит, поскольку нет "фидбека от бизнеса, от критической инфраструктуры".

По словам Прокопенко, за последние два года специалисты НКЦК сделали значительный рывок в сфере киберзащиты. Например НБУ, как говорит господин Сергей, сегодня является одним из наиболее защищенных регуляторов финансовой сферы в Европе, и именно сейчас Украина получает подтверждение этого статуса.

В кибербезопасности побеждает только тот, кто строит ее на принципах коллективной безопасности. Сергей Прокопенко Руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК

Как Украина развивает свои возможности противодействия кибератакам

В этом году указом Зеленского решения СНБО утвердили реформу Госспецсвязи. Кроме того, в конце августа президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие майское решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о создании кибервойск в структуре украинского Министерства обороны, а также об утверждении новой Стратегии по кибербезопасности.

В указе президента говорится о том, что кибервойска должны защищать суверенитет страны, обеспечивать обороноспособность, предотвращать вооруженный конфликт и давать отпор вооруженной агрессии в киберпространстве.

За семь лет войны мы пришли к тому, что киберпространство – арена для боевых действий,

– добавил Прокопенко.

По словам руководителя управления обеспечения деятельности НКЦК, ведомство тесно сотрудничает с МИД, Минцифрой и Госспецсвязи. В частности, большое внимание уделяется критической инфраструктуре.



Руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК Сергей Прокопенко / Фото Екатерины Гаценко

В планах улучшение кибербезопасности в таких сферах:

Инфраструктура.

Транспорт.

Почта.

Телекоммуникации.

В сентябре была утверждена Национальная стратегия кибербезопасности Украины. Работа над ней началась в прошлом году. План реализации над ней будет вскоре утвержден.

Стратегия содержит три направления:

сдерживание – в этом разделе задачи, связанные с киберобороной, гибридные угрозы, борьба с киберпреступностью;

– в этом разделе задачи, связанные с киберобороной, гибридные угрозы, борьба с киберпреступностью; устойчивость – это обеспечение безопасности, обеспечение в ходе цифровой трансформации, мониторинг собственных сетей, развитие возможностей – кибергигиена, обучение;

– это обеспечение безопасности, обеспечение в ходе цифровой трансформации, мониторинг собственных сетей, развитие возможностей – кибергигиена, обучение; взаимодействие – международное взаимодействие, коллективная безопасность.

По словам Сергея Прокопенко, применение Россией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер. Они должны быть направлены на повышение эффективности национальной системы кибербезопасности, прежде всего укрепление кадрового потенциала экспертов, которые отвечают за киберзащиту государства.

Это предусмотрено, в частности, и обновленной Стратегией кибербезопасности Украины. В ее рамках будет проведено обучение Grid NetWars. Турнир в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на киберинциденты любой сложности.

Прокопенко говорит, что в Украине не хватает квалифицированных кадров, потому что как только специалисты достигают определенного уровня, то они уезжают работать на Западе.

Нам нужно идти по опыту Израиля. Они учат и развивают рынок. Те люди, которые там отработали на государство, идут в бизнес зарабатывать в той же стране, где они находятся. Потенциал большой, но кадрового резерва не хватает. Сергей Прокопенко Руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК

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Мировой и украинский опыт демонстрирует: кибератак на стратегически важные энергетические и бизнес объекты или промышленность не избежать, зато их можно предупредить и вовремя среагировать, сведя риски к нулю. Поэтому впервые в Украину привозят Grid NetWars – международную программу учений, разработанную лидером в индустрии подготовки и сертификации киберспециалистов – институтом SANS.

Важно! "Национальная Киберготовность: Grid NetWars" состоится 2 декабря 2021 года в КВЦ “Парковый”. Начало в 9:30.