Киберполиция разоблачила хакера, ответственного за атаки более 100 иностранных компаний

Украинская киберполиция задержала хакера за распространение вредоносного ПО для шифрования данных, которое было применено во время атак на ряд иностранных компаний. Общая сумма ущерба, нанесенного компаниям – более 150 миллионов долларов.

Разоблачить 25-летнего хакера удалось в ходе международной полицейской операции с участием Киберполиции, Нацполиции, Киевской городской прокуратуры, Интерпола и Европола. Известно, что хакер распространял вредоносные программы через спам-рассылки на корпоративные электронные почтовые ящики писем.

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Что известно о деятельности хакера

Известно, что в целом хакер совершил атаки на более чем 100 иностранных компаний в Северной Америке и странах Европы. Среди пострадавших – известные мировые энергетические и туристические компании, а также разработчики техники. Чтобы восстановить закриптованные данные хакер требовал выкуп. Как уже отмечалось, общая сумма убытков достигла около 150 миллионов долларов.

Также известно, что хакер работал не сам, а имел сообщника, помогавшего организовать вывод денег, которые были получены из-за вымогательства за закриптованные файлы у компаний.

Правоохранители привлекли к операции спецподразделение ТОР патрульной полиции и провели обыски в квартире хакера и в помещениях его близких. Уже классически полиция изъяла технику, среди которой компьютер, мобильные телефоны и даже транспортное средство.



Деньги, обнаруженные в ходе обысков / Фото Национальной полиции

Обнаружили и изъяли наличные на общую сумму более 360 тысяч долларов. На криптокошельках хакера также обнаружили и заблокировали сумму, эквивалентную 1,3 миллиона долларов.

Киберполиция задержала украинского хакера: смотрите видео

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить