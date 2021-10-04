Разоблачить 25-летнего хакера удалось в ходе международной полицейской операции с участием Киберполиции, Нацполиции, Киевской городской прокуратуры, Интерпола и Европола. Известно, что хакер распространял вредоносные программы через спам-рассылки на корпоративные электронные почтовые ящики писем.
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Что известно о деятельности хакера
Известно, что в целом хакер совершил атаки на более чем 100 иностранных компаний в Северной Америке и странах Европы. Среди пострадавших – известные мировые энергетические и туристические компании, а также разработчики техники. Чтобы восстановить закриптованные данные хакер требовал выкуп. Как уже отмечалось, общая сумма убытков достигла около 150 миллионов долларов.
Правоохранители привлекли к операции спецподразделение ТОР патрульной полиции и провели обыски в квартире хакера и в помещениях его близких. Уже классически полиция изъяла технику, среди которой компьютер, мобильные телефоны и даже транспортное средство.
Деньги, обнаруженные в ходе обысков / Фото Национальной полиции
Обнаружили и изъяли наличные на общую сумму более 360 тысяч долларов. На криптокошельках хакера также обнаружили и заблокировали сумму, эквивалентную 1,3 миллиона долларов.
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