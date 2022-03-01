Оккупанты используют VPN-сервисы для анонимизации в сети Интернет и распространения дезинформации. С их помощью они совершают противоправные действия против населения Украины.

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По состоянию на 28 февраля киберполиция уже получила подтверждение от международной компании Keepsolid. Она приняла решение прекратить сотрудничество с пользователями, проживающими на территории России.

Киберполиция призвала и другие VPN-сервисы поддержать Украину и прекратить предоставление услуг окупанту.

Ранее министр цифровой трансформации Украины обратился к главному исполнительному директору CloudFlare Мэтью Принсаю. Федоров просит отключить сайты России от CloudFlare и заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами.

Это может существенно повлиять на киберзащиту российских сайтов.

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