Киберполиция предотвратила потерю персональных данных 200 миллионов человек

В настоящее время большинство людей так или иначе сталкиваются с необходимостью регистрироваться на сайтах. Это требует предоставления такому ресурсу своих персональных данных. Но нечистые на руку люди пользуются этим и незаконно продают информацию.

Киберполиция призвана предотвращать такие случаи. На Портале МВД Украины сообщается, что "работники Департамента киберполиции совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии" смогли предотвратить потерю персональных данных около 200 миллионов пользователей.

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Результата удалось достичь благодаря "прекращению деятельности" соответствующего сайта. Какой именно веб-ресурс "попал под удар" – не разглашается.

В сообщении на Портале говорится, что на сайте, на котором регистрировались пользователи, хранились такие личные данные как номера телефонов, фамилии, имена, место регистрации и иногда даже информация об "оказанных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств". Большая часть информации принадлежала жителям стран СНГ.

Сотрудничая с международными партнерами, удалось прекратить деятельность лиц, руководивших неизвестным сайтом и, вероятно, незаконно распространявших персональные данные. Как сообщается, "по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 182".