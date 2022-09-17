Киберполиция поможет компаниям, пострадавшим от хакерских атак: как это работает

17 сентября 2022 , 19:00
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Киберполиция

Международная операция по задержанию команды хакеров с участием Киберполиции и Европола закончилась более чем плодотворно. Теперь киберполиция может помочь дешифровать закодированные файлы всем пострадавшим от хакерской атаки, ведь получила доступ к соответствующей технике.

Отмечается, что в группу хакеров входили 11 человек, среди которых двое занимались непосредственным распространением вредоносных программ. Другие члены группировки занимались поддержкой серверов и выводом денег, полученных в результате вымогательства. О задержании одного из членов группы 24 канал сообщал ранее.

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Как действовали хакеры

Схема хакеров была достаточно простой. Сначала проводилась атака вирусом-требователем LockerGoga, блокировавшим доступ к файлам компании. Далее в игру вступали сами хакеры, которые предлагали за определенную сумму расшифровать и вернуть информацию. Выкуп преступники требовали исключительно в криптовалюте.

  • Как отмечает киберполиция, в результате деятельности группы хакеров пострадали более 1800 человек и компаний в 71 стране.
  • Общая сумма ущерба составила более 100 миллионов долларов.
  • Часть группы удалось обнаружить и заключить под стражу еще в октябре 2021 года.

Как Киберполиция может помочь компаниям, которые пострадали

Дело в том, что у хакеров была обнаружена специализированная техника, а на дисках были найдены частные ключи от атак программ-вымогателей.

Указанные ключи позволяют пострадавшим компаниям и учреждениям восстановить ранее зашифрованные данные,
– отмечают в киберполиции.

Что нужно сделать

Если ваша компания стала жертвой подобной атаки, вы можете попытаться воспользоваться общей платформой киберполиции и Европола – www.nomoreransom.org.

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Кроме того, в киберполиции дали несколько советов, как не стать жертвой аналогичных атак хакеров в будущем:

  • Для защиты от атак программ-требователей необходимо регулярно осуществлять резервное копирование данных на любые внешние накопители.
  • Необходимо просматривать скрытые расширения файлов и не открывать подозрительные сообщения электронной почты.
  • На устройствах необходимо использовать антивирусное лицензионное программное обеспечение.
  • Дополнительно необходимо активировать двухфакторную аутентификацию аккаунтов и использовать сложные пароли.

Автор: Михайло Года