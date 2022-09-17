Киберполиция поможет компаниям, пострадавшим от хакерских атак: как это работает
Источник:Киберполиция
Международная операция по задержанию команды хакеров с участием Киберполиции и Европола закончилась более чем плодотворно. Теперь киберполиция может помочь дешифровать закодированные файлы всем пострадавшим от хакерской атаки, ведь получила доступ к соответствующей технике.
Отмечается, что в группу хакеров входили 11 человек, среди которых двое занимались непосредственным распространением вредоносных программ. Другие члены группировки занимались поддержкой серверов и выводом денег, полученных в результате вымогательства. О задержании одного из членов группы 24 канал сообщал ранее.
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Как действовали хакеры
Схема хакеров была достаточно простой. Сначала проводилась атака вирусом-требователем LockerGoga, блокировавшим доступ к файлам компании. Далее в игру вступали сами хакеры, которые предлагали за определенную сумму расшифровать и вернуть информацию. Выкуп преступники требовали исключительно в криптовалюте.
- Как отмечает киберполиция, в результате деятельности группы хакеров пострадали более 1800 человек и компаний в 71 стране.
- Общая сумма ущерба составила более 100 миллионов долларов.
- Часть группы удалось обнаружить и заключить под стражу еще в октябре 2021 года.
Как Киберполиция может помочь компаниям, которые пострадали
Дело в том, что у хакеров была обнаружена специализированная техника, а на дисках были найдены частные ключи от атак программ-вымогателей.
Указанные ключи позволяют пострадавшим компаниям и учреждениям восстановить ранее зашифрованные данные,
– отмечают в киберполиции.
Что нужно сделатьЕсли ваша компания стала жертвой подобной атаки, вы можете попытаться воспользоваться общей платформой киберполиции и Европола – www.nomoreransom.org.
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Кроме того, в киберполиции дали несколько советов, как не стать жертвой аналогичных атак хакеров в будущем:
- Для защиты от атак программ-требователей необходимо регулярно осуществлять резервное копирование данных на любые внешние накопители.
- Необходимо просматривать скрытые расширения файлов и не открывать подозрительные сообщения электронной почты.
- На устройствах необходимо использовать антивирусное лицензионное программное обеспечение.
- Дополнительно необходимо активировать двухфакторную аутентификацию аккаунтов и использовать сложные пароли.