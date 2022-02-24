Киберполиция опубликовала рекомендации для ИТ-служб в связи с кибератаками в Украине

23 и 24 февраля произошли очередные кибератаки на правительственные веб-ресурсы. Атаковали сайты Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и других органов власти.

DDOS-атаки непрерывно продолжаются с 15 февраля. Вместе с этим активизировались фишинговые атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, распространение вредоносного программного обеспечения, а также попытки проникновения в сети частного и государственного секторов.

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Рекомендации для ИТ-служб

Киберполиция сообщает, что команды субъектов обеспечения кибербезопасности, интернет-провайдеров и ИТ-команды объектов критической информационной инфраструктуры работают круглосуточно, обеспечивая доступность и целостность информационных ресурсов.

Хакеры используются для фишинговых рассылок и DDOS-атак бот-сети, которые украинскими спецслужбами идентифицируются как связанные с хакерскими группами, поддерживаемыми правительством Российской Федерации.

Киберполиция обращается в ИТ-службы организаций всех форм собственности с первоочередными рекомендациями:

Выключить все рабочие станции и серверы, не связанные с выполнением критически важных функций в интересах граждан, бизнеса и государства.

Обновите системное и прикладное программное обеспечение работающих систем до последней версии.

Немедленно сделать резервные копии критически важных информационных ресурсов на внешние носители.

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