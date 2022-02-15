Киберполиция и Нацбанк начали информационную кампанию по платежной безопасности

Кампанию #ШахрайГудбай уже во второй раз организуют с участием киберполиции. Ее цель – улучшить осведомленность граждан об угрозах в виртуальном мире и научить правилам безопасности безналичных расчетов.

Детали рассказали 14 февраля на брифинге с участием начальника отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгения Дороганова, заместителя Главы Нацбанка Алексея Шабана, директора Департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Андрея Поддерегина и заместителя руководителя Центра киберзащиты Нацбанка Романа Проскуровского.

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#ШахрайГудбай

Проект объединил около 80 партнеров, среди которых:

Нацбанк,

Департамент киберполиции,

ЕМА,

Банки,

Платежные системы,

Мобильные операторы,

Интернет-магазины,

Почтовые службы,

Областные государственные администрации.

Информационная кампания продлится три месяца во всех регионах Украины.

Во время выступления Евгений Дороганов рассказал о самых распространенных сценариях мошенничества за прошлый год: продажа несуществующих товаров, псевдовыигрыши, телефонные мошенничества, фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных, завладение деньгами под предлогом сверхприбылей и просьбы знакомых о помощи.

В общей сложности за прошлый год киберпреступники обманули граждан более чем на 193 миллиона гривен.

За 2021 год киберполиции удалось задокументировать преступную деятельность и направить в суд более 2 000 уголовных производств, касающихся именно интернет-мошенничества, к совершению которых были причастны 422 злоумышленника. Также в работе в настоящее время находится более 6 600 производств. Кстати, именно мошеннические действия в интернете составляют почти 70% от всех поступающих в киберполицию обращений.

– сообщил киберполицейский.

"Если говорить об уровне ущерба от незаконных действий с платежными картами в общем объеме всех таких операций, то он остался относительно низким. В прошлом году на миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это не много, но больше, чем в 2020 году: тогда было 48 гривен, – добавляет заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан. – Именно поэтому мы считаем, что нужно напомнить гражданам о правилах безопасных онлайн-платежей и поведении в виртуальном пространстве. Ведь главное оружие против мошенников сегодня – это осведомленность".

Подводя итог, Евгений Дороганов подчеркнул, что интернет-мошенники каждый раз совершенствуют свои схемы или же придумывают новые. Поэтому правоохранительные органы делают упор на превентивную работу с населением, ведь знание основных правил кибергигиены минимизирует риск пострадать от преступных действий хакеров или интернет-мошенников.