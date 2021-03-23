Сотрудники киберполиции разоблачили финансовую пирамиду, в которую инвестировали 55 тысяч украинцев. Общая сумма ущерба составляет 150 миллионов гривен.

Как пишет издание AIN.UA, возможно речь о проект Miya Holdings. Как сказано на сайте компании, бизнес работает в сфере продаж электроники, а также такси. Компания предлагает клиентам участие в инвестиционных программах, но нужно покупать сертификаты.

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Интересно, что прибыль насчитывали в гривнах, однако организаторы схемы обещали конвертировать доход в криптовалюту.

Как работала схема

Мошенники создали сайт и предлагали вкладчикам получать пассивный доход до 350% годовых. Это должно происходить якобы благодаря инвестициям в бизнес, связанном с продажей электроники и работой такси. Конечно, для начала нужно было приобрести сертификат стоимостью от 300 до 3000 гривен.

В результате вывести виртуальный заработок было невозможно, а стоимость самой криптовалюта была в сто раз меньше, чем заявляли мошенники.

Правоохранители уже провели обыски в автомобилях и домах подозреваемых в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях. Они изъяли оборудование, компьютеры, банковские карты и деньги.

Мошенникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.