Киберполиция тоже решила подвести итоги 2020 года. Они подсчитали, что за прошлый год получили более 30 тысяч обращений о мошенничестве в интернете.

Больше всего жалоб касались продажи несуществующих товаров, телефонных мошенничествх, а также различных схемх фишинга. Об этом рассказали в пресс-лужба МВД.

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Как защититься от мошенников

В полиции также дали несколько советов, как уберечься от подобных видов мошенничества. На первый взгляд, они могут казаться банальными, но такое количество обращений показывает, что украинцы их и дальше нарушают.

Не передавайте никому данные банковской карты, особенно CVV-код и пин-код. Работники банка никогда не запрашивают такую ​​информацию, поэтому это очевидно мошенники.

Для безопасного шопинга в интернете используйте только проверенные ресурсы и выбирайте наложенный платеж.

При покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры.