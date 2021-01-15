Цифра дня: киберполиция получила 30 тысяч обращений о мошенничестве в интернете
Киберполиция тоже решила подвести итоги 2020 года. Они подсчитали, что за прошлый год получили более 30 тысяч обращений о мошенничестве в интернете.
Больше всего жалоб касались продажи несуществующих товаров, телефонных мошенничествх, а также различных схемх фишинга. Об этом рассказали в пресс-лужба МВД.
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Как защититься от мошенников
В полиции также дали несколько советов, как уберечься от подобных видов мошенничества. На первый взгляд, они могут казаться банальными, но такое количество обращений показывает, что украинцы их и дальше нарушают.
Не передавайте никому данные банковской карты, особенно CVV-код и пин-код. Работники банка никогда не запрашивают такую информацию, поэтому это очевидно мошенники.
Для безопасного шопинга в интернете используйте только проверенные ресурсы и выбирайте наложенный платеж.
При покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры.
- Проверяйте защиту сайтов, на котором хотите осуществить покупку – в имени адреса они должны содержать https:// и значок замка;
- Проверяйте название сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
- Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если получили ссылки от знакомого адресата (его профиль может быть взломан).
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