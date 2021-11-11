Кибермошенник из России порядочно заработал на рекламодателях в США

Суд Бруклина признал виновным в кибермошенничестве 41-летнего россиянина Александра Жукова. Но несмотря на приговор преступник все равно остался в плюсе.

Жуков руководил рекламным агентством Media Methane. Оно принимало заказы на размещение рекламных видеороликов. В течение двух лет, которые работала фирма, ей удалось заработать около 7 миллионов. Однако ущерб за это же время оценивают в 36 миллионов.

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В чем был обман

Жуков вместе со своей командой единомышленников, среди которых 5 россиян и двое граждан Казахстана, принимал заказы и оплату, после чего размещал ролики на сайтах и запускал большую сеть ботов для накрутки показателей успеха.

Сидя за своей компьютерной клавиатурой в Болгарии и России, Жуков смело разработал и осуществил тщательно продуманное многомиллионное мошенничество против индустрии цифровой рекламы и обманул тысячи компаний по всей территории Соединенных Штатов,

– заявил прокурор США.

Боты оказались очень эффективным средством обмана, имитируя живых людей и их поведение в сети.

Они ловко имитировали движения и клики мыши, прокрутку страниц, воспроизводили и останавливали видеоролики, обходили проверки-капчи, включали сообщения на сайтах, принимали Соглашения о файлах cookie и даже якобы авторизировались через аккаунты соцсетей.

Для этой аферы Жуков арендовал свыше 765 тысяч IP-адресов на территории США.

Кроме того, сообщники размещали рекламные ролики на пустых сайтах, после чего подменяли доменные имена этих страниц адресами известных изданий и ресурсов, вроде New York Times и New York Daily News. В результате американцы, которые хотели почитать новости, попадали на фейки Жукова и против собственной воли обеспечивали его роликам дополнительные просмотры.

Результат

Такой подход вывел хитрый бизнес на огромные обороты. Сам же Жуков при этом утверждает, что клиенты прекрасно знали о способе его работы, и им якобы всегда было все равно, какими способами достигается цель рекламной кампании.

За время работы организатор бизнеса, который называет себя "королем обмана", присвоил более 4,8 миллиона долларов. За свою деятельность суд назначил ему 10 лет лишения свободы и штраф в размере 3,8 миллиона долларов. Таким образом Жуков остался в плюсе на один миллион долларов.