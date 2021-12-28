Кибергрядка : LG показала концепт устройства для домашнего садоводства

Компания LG представила автоматизированное устройство для ведения садоводства в домашних условиях. Новинку в полной красе продемонстрируют на выставке CES 2022.

Концепция экологического и здорового образа жизни получила название LG tiiun. Устройство позволяет даже начинающим садоводам выращивать овощи, зелень и цветы в комфортных условиях у себя дома круглый год.

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Как работает кибергрядка от LG

LG tiiun оснащен двумя полками, на каждой из которых можно установить до шести посевных пакетов. Каждый пакет с семенами содержит десять отверстий для прорастания, это дает пользователям возможность выращивать зелень за четыре-восемь недель.

LG tiiun – кибергрядка для домашнего садоводства / Фото LG

Новинка получила систему климатического контроля, которая регулирует внутреннюю температуру и освещение, создавая природные условия для растений. Также имеется автоматическая подача воды. Вся система LG tiiun призвана ускорять процесс фотосинтеза.

LG tiiun и мини-версия LG tiiun будут представлены в онлайн-режиме на цифровом выставочном стенде на выставке CES 2022 с 5 января.