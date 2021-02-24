Кибератаки на ведомства США: в Microsoft заявили о доказательствах причастности России
Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Она произошла в декабре 2020 года.
Источник:PBS NewsHour
Во время атаки хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. Об этом рассказал глава компании по кибербезопасности FireEye Кевин Мандиа.
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Инструменты, которые использовались во время взлома, не похожи на те, что используют Китай, Северная Корея или Иран,
– отметил Мандиа.
В то же время глава компании, которая специализируется на кибербезопасности, Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности России к атаке.
В Microsoft также сообщили, что в результате хакерской атаки пострадали компании в Канаде, Мексике, Бельгии, Испании, Великобритании, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.
Кибератака на ведомства США: что известно
- Белый дом в середине декабря подтвердил, что казначейство США атаковали хакеры, поддерживаемые правительством одного из иностранных государств. В то же время о какой именно стране говорится – не сообщили.
- Российские хакеры оказались в центре подозрения в масштабной кибератаке на госучреждения США.
- Компания Microsoft в начале января подтвердила факт получения хакерами доступа ко внутренним сетевым и серверным ресурсам компании.
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