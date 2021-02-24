Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаке на американские правительственные системы. Она произошла в декабре 2020 года.

Во время атаки хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. Об этом рассказал глава компании по кибербезопасности FireEye Кевин Мандиа.

К теме Самая большая, которую видел мир: президент Microsoft о серьезной кибератаке на компанию

Инструменты, которые использовались во время взлома, не похожи на те, что используют Китай, Северная Корея или Иран,

– отметил Мандиа.

В то же время глава компании, которая специализируется на кибербезопасности, Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у него нет данных о причастности России к атаке.

Заметим! Ранее Брэд Смит заявлял, что в декабре Microsoft пережила "вероятно, самую большую и самую сложную атаку, которую мир когда-либо видел". В то же время уже тогда в хакерстве подозревали Россию.

В Microsoft также сообщили, что в результате хакерской атаки пострадали компании в Канаде, Мексике, Бельгии, Испании, Великобритании, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.

Кибератака на ведомства США: что известно