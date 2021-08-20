Часть пластика завод получает бесплатно от упаковочных фабрик – им эти отходы не нужны. Еще часть покупают у переработчиков.

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Как работает Gjenge Makers

Каждый день производят по 1500 кирпичей. Они до семи раз прочнее традиционного бетона. Каждый такой кирпич содержит в себе смесь из нескольких видов пластика. Например, полиэтилен высокой плотности, который содержится в бутылках для молока и шампуня, полиэтилен низкой плотности, который используют в пакетах, и полипропилен, который используется в производстве веревок, откидных крышек, а также ведер.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) не используют. Из этого материала обычно делают пластиковые бутылки.

Во время производства измельченный пластик смешивается с песком. Далее его отправляют в специальную машину, которая нагревает смесь, а специальный пресс формирует из нее кирпич.

Нзамби Мати демонстрирует прочность своей продукции: она с силой бросает кирпич на землю, и тот остается целым. Такое же действие разрушило бы обычный кирпич.

Цена бывает разной. Зависит она от цвета и толщины. Стандартный серый кирпич стоит 850 кенийских шиллингов (7,70 доллара США) за квадратный метр. Есть также красный, синий, белый, желтый, несколько оттенков серого.

Нзамби Мати рассказала о работе предприятия: видео

В ролике показано, что пластиковым кирпичом выкладывают дорожки и тротуары. Строят ли из него дома – неизвестно.

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