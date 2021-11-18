Кембриджский словарь выбрал слово года: при чем здесь марсоход NASA

По версии Кембриджского словаря английского языка главным словом в этом году стало существительное "настойчивость" (perseverance). Именно так называется марсоход NASA, который в этом году совершил посадку на Красной планете и ищет там признаки жизни в прошлом.

Слово perseverance ("упорство", "настойчивость") запрашивалось на сайте словаря 243 тысячи раз в течение 2021 года. Оно означает постоянное стремление чего-то достичь или сделать, даже в условиях трудностей или значительных временных затрат.

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Что говорят в Кембриджском университете

Как уточнили в университете, слово может касаться и миссии NASA, так и пандемии коронавируса. Так, в период с 19 по 25 февраля, когда марсоход Perseverance совершил посадку на Марс, было зафиксировано более 30 тысяч запросов.

Глава управления по издательству словаря Вендалин Николс рассказал, что повышение интереса к определенным словам и терминам происходит довольно часто. Он отметил, что для людей, изучающих английский язык, perseverance-не совсем обычное слово.

Настойчивость нужна, чтобы посадить марсоход на Марс, чтобы противостоять вызовам и неприятности нашей жизни, климатическим изменениям и конфликтам. Мы увидели эту связь и считаем, что пользователи словаря Кембриджа это оценят,

– добавил менеджер издательского отдела Кембриджского словаря.