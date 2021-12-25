Приблизительно 250 миллионов лет назад зародились будущие "правители" суши – динозавры. Приблизительно в то же время появляются ихтиозавры Cymbospondylus, которые вместе с другими водными ящерами (не динозаврами!) покорят моря и океаны. Именно один из видов Cymbospondylus, вероятно, был первым гигантом Земли.

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Художественная реконструкция внешнего вида Cymbospondylus youngorum / Фото

Подробнее о первом гиганте

Новый вид был обнаружен на территории штата Невада, США. Находка, представляющая собой двухметровый череп ихтиозавра и некоторые другие кости, получила название Cymbospondylus youngorum. Ученые провели датировку и узнали, что животное жило в древнейших океанах Земли примерно 247,2 – 237 миллионов лет назад.

Общая длина ихтиозавра C. youngorum, как считают специалисты, достигала 17 метров. Таким образом, гигант имел размеры крупного кашалота и является самым старым великаном планеты, ведь в этом временном промежутке (247,2 – 237 миллионов лет назад) или еще раньше не было обнаружено таких крупных живых существ.

Интересный факт! Название "youngorum" получил в честь спонсоров проекта – братьев Тома и Бонда Янг (Tom и Bonda Young). Мужчины являются владельцами местной пивоварни Great Basin и изобретателями собственного пива под названием Icky. Логотип Icky – ихтиозавр.

Череп C. youngorum по сравнению с человеком / Фото Phys

Ориентируясь на предыдущие находки в этом регионе и другие многочисленные исследования древней фауны, палеонтологи предположили, что C. youngorum жил в постоянной конкуренции. Огромные размеры предполагали постоянный поиск пищи. Добычей великана-ихтиозавра становились кальмары, рыба и, конечно, родственники.

Интересен и вопрос, как ихтиозавры смогли достичь таких размеров всего лишь примерно через три миллиона лет после собственного появления. Ученые предполагают, что причиной всему был "аммонитовый бум", когда количество и размеры этих головоногих моллюсков выросли после Великого пермского вымирания. Это обеспечило C. youngorum большой кормовой базой.