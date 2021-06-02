КБ "Южное" заключило контракт на запуск украинского спутника "СИЧ-2-30" на ракете SpaceX

Конструкторское бюро "Южное" подписало контракт с нидерландской компанией ISILAUNCH на запуск украинского спутника. Произойдет это уже в декабре 2021 года.

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли запустят в рамках миссии компании SpaceX. Спутник полетит в космос на борту ракеты-носителя Falcon-9 в декабре 2021 года.

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Что предусматривает контракт

Контрактом предусмотрено предоставление полного комплекса услуг по интеграции спутника с Falcon-9, в том числе предоставление необходимой материальной базы, управление миссией и запуск.

Конструкторское бюро пока завершает работы по созданию КА "СИЧ-2-30". Как сообщает источник, работы укладываются в утвержденный Генеральный график создания космической системы.

Наземный сегмент (центр управления) создается совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств.

Вывод "СИЧ-2-30" является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников. Верю в амбициозные планы Украины и буду прилагать все усилия, чтобы они были успешно реализованы,

– отметил вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Напомним, 5 марта 2021 года стало известно, что спутник массой 180 килограммов запустит в космос SpaceX. Стоимость запуска составит 1,9 миллиона долларов. СИЧ-2-30 предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах и передачи данных наземному информационному комплексу космической системы.