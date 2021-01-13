Гендиректором КБ Южное имени М. К. Янгеля временно назначили заместителя Генерального конструктора Александра Кушнарева. Напомним, ранее Бюро возглавлял Александр Дегтярев, он умер от COVID-19 в ноябре 2020 года.

На предприятии КБ Южное Александр Кушнарев работает с июля 1989 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Краткая биография Кушнарева

Александр Кушнарев родился в 1964 году в селе Дмитровка Днепропетровской области. В 1987 окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "Производство летательных аппаратов".

После армии, в 1989 году, он начал карьеру в Южном. За это время Кушнарев работал на таких должностях:

1989-1991 – инженер;

1991-1992 – инженер-конструктор 2 категории;

1992-1996 – инженер-конструктор 1 категории;

1996-2001 – ведущий инженер;

2001-2002 – ведущий инженер-конструктор;

2002 – начальник группы, начальник сектора;

2002-2005 – начальник отдела;

2005-2012 – начальник проектного комплекса;

С 2012 – первый заместитель Генерального конструктора - Генерального директора по системному проектированию.