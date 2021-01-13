КБ Южное получило нового гендиректора: что о нем известно
Гендиректором КБ Южное имени М. К. Янгеля временно назначили заместителя Генерального конструктора Александра Кушнарева. Напомним, ранее Бюро возглавлял Александр Дегтярев, он умер от COVID-19 в ноябре 2020 года.
На предприятии КБ Южное Александр Кушнарев работает с июля 1989 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Краткая биография Кушнарева
Александр Кушнарев родился в 1964 году в селе Дмитровка Днепропетровской области. В 1987 окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "Производство летательных аппаратов".
После армии, в 1989 году, он начал карьеру в Южном. За это время Кушнарев работал на таких должностях:
- 1989-1991 – инженер;
- 1991-1992 – инженер-конструктор 2 категории;
- 1992-1996 – инженер-конструктор 1 категории;
- 1996-2001 – ведущий инженер;
- 2001-2002 – ведущий инженер-конструктор;
- 2002 – начальник группы, начальник сектора;
- 2002-2005 – начальник отдела;
- 2005-2012 – начальник проектного комплекса;
- С 2012 – первый заместитель Генерального конструктора - Генерального директора по системному проектированию.
Что известно о КБ Южное?
Это стратегически важное предприятие космической отрасли Украины. На предприятии выполняют полный цикл создания и эксплуатации ракетно-космической техники. Бюро хорошо известно на мировом космическом рынке.
На предприятии также разрабатывают боевые ракетные комплексы и ракетно-космические системы. Кроме того, Южное создает спутники различного назначения, в частности для дистанционного зондирования Земли. В КБ разработан ряд микроспутников, которые запускаются во время кластерного вывода на орбиту искусственных спутников.
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