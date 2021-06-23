Суеверные американцы: каждый пятый пользователь не купит iPhone с цифрой 13 в названии

Каждый пятый клиент американского магазина SellCell готов пропустить следующий iPhone, если он будет называться iPhone 13. В рамках опроса компания узнала мнение трех тысяч пользователей.
Источник предполагает, что тех, кто все-таки откажется от покупки iPhone 13 только из-за названия, будет не так много. Однако использование "несчастливого" числа на спрос повлияет в любом случае.
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Результаты исследования
- 74 процента респондентов считают, что Apple стоит назвать будущий смартфон как-то по-другому, не используя число "13".
- При этом 38 процентов опрошенных проголосовали за вариант вообще без каких-либо числовых приставок.
- В качестве альтернативы могут использовать, например, iPhone 12S или же вообще пропустить число "13", выпустив сразу iPhone 14.
В прошлом подобное уже случалось. Мир так и не увидел iPhone 9. Впрочем, это было сделано не из-за суеверия, а потому что выход iPhone X вслед за iPhone 8 был приурочен к десятилетию смартфонов компании Apple.
Что известно об iPhone 13
- Инсайдеры уверены, что Apple не откажется от своего знаменитого выреза, но он должен быть несколько меньше.
- По слухам, эффективная площадь экрана станет больше, потому что производитель уменьшит ширину рамок.
- Кроме того, iPhone 13 будет использовать новейшую технологию D-ToF (Direct ToF), которая позволит заменить существующие компоненты системы Face ID и уменьшить размер пространства, необходимого для системы распознавания.
- Смартфон получит аккумулятор увеличенной емкости, разъем Lightning, лазерный дальномер (во всех моделях линейки).
- Экран LTPO производства Samsung будет поддерживать частоту обновления изображения до 120 Гц.
Презентация линейки Apple iPhone 13 должна состояться в сентябре этого года.