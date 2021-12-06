В чем дело

Опасность неисправности обнаружена в механизме рулевого управления, а именно в поворотном кулаке, что в случаях экстремального вождения может привести к аварии.

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Отзыв зацепит 21 599 электромобилей Tesla. Все они собраны за первые 10 месяцев этого года. Это не первый и вряд ли последний случай когда электромобили этого американского производителя сталкиваются с проблемами качества. Например, еще летом этого года 285 тысяч выпущенных в Китае машин Tesla пришлось через сервисные службы "лечить" от проблем с круиз-контролем. Подобные события отпугивают китайских автолюбителей от покупки электромобилей Tesla, чему также способствует рост качества электромобилей местных марок.

Американская Tesla продолжает оставаться безусловным лидером в Китае и еще в сентябре опережала своего ближайшего конкурента в пропорции пять к одному. Но китайцы не сидят сложа руки. С сентября китайские отечественные игроки рынка электромобилей компании NIO, Xpeng и Li Auto активизировали работу, и каждый из них сообщил о рекордном количестве поставок в ноябре.

Интересные данные! Компания Xpeng в ноябре выпустила 15613 автомобилей, что на 270% больше, чем год назад. NIO сообщила о 10 878 поставках в месяц, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель, а Li Auto поставила 13 485 единиц, что на 190% больше, чем год назад.

Tesla не публикует ежемесячных данных о поставках электромобилей на китайский рынок. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в сентябре на пике продаж она поставила в Китай более 56 000 автомобилей, что вдвое превышает общий объем поставки NIO, Xpeng и Li Auto.

Однако в октябре из 54 391 автомобиля, сошедшего с конвейера завода Tesla в Шанхае, лишь 13 725 был поставлен покупателям на материковом Китае. Иначе выражаясь, китайские автолюбители перестали выделять Tesla на фоне местных брендов премиального класса. И чем чаще будут случаи отзыва электромобилей компании, тем меньше им будут отдавать предпочтение.