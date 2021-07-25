Каждое приложение для Android в среднем содержит 39 уязвимостей

Исследователи Atlas VPN подсчитали, что более 60 процентов всех приложений для Android содержат уязвимости. При этом среднее количество ошибок в одном приложении равно 39.

Такая статистика основана на отчете Synopsys Cybersecurity Research Center об изучении безопасности 3335 приложений из Google Play Store по состоянию на 1 квартал 2021 года. Учитывая, что эти приложения загружались из магазина Google Play миллионы раз, исследователи считают, что они "представляют значительную угрозу безопасности для пользователей Android".

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Опасные приложения

Интересно, что проблемы затрагивают не только бесплатные утилиты и игры, но также касаются банковских и платежных приложений.

Худший результат показали именно приложения из категории бесплатных игр – 96 процентов из них содержат уязвимые компоненты.

Следом идут самые прибыльные платные игры 94 процента из них уязвимы.

За ними, как ни странно, следуют банковские приложения – 88 процентов.

Статистика уязвимостей в приложениях / Скриншот 24 канала

Исследователи отмечают, что многие из этих уязвимостей являются старыми, и их давно можно было бы исправить.

Всего в первом квартале 2021 года было выявлено 3137 уникальных уязвимостей, которые проявились в приложениях более 82 000 раз. В общей сложности 73 процента уязвимостей обнаружены более двух лет назад, однако в первом квартале текущего года они все еще встречались в приложениях для Android,

– говорят исследователи.