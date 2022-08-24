В Казахстане заявили о сотрудничестве с Telegram: о чем речь и как комментируют в самой компании

Telegram отрицает сотрудничество с правительствами, хотя в последние годы слухи об этом появляются все чаще. Ранее мессенджер обвиняли в тайном соглашении с властями россии, а теперь о таком открыто заявили в Казахстане.

По данным местного издания, руководство страны якобы договорилось с "владельцами мессенджера Telegram, сервиса TikTok и других популярных международных ресурсов об удалении незаконного контента". Это указано в концепции развития цифровой экосистемы в Казахстане на 2022-2027 годы.

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Что говорят в Telegram

Документ утверждает, что представители разных интернет-компаний якобы отнеслись с пониманием к предложению по сотрудничеству в вопросах удаления контента, нарушающего местные законы. Однако по мнению их администраций, "такие меры не дадут долговременного эффекта, поскольку высока вероятность повторного воспроизведения противоправных материалов, что снова потребует их удаления, и этот цикл будет многократно повторяться".

Среди перечисленных названий есть не только Telegram и TikTok. Кроме них упомянули Facebook и Instagram, Linkendin, а также российские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Livejournal".

В Telegram быстро отреагировали на это заявление.

Мы можем подтвердить, что Telegram не заключал никаких соглашений с властями Казахстана. Любой пользователь может использовать кнопку "Пожаловаться" в приложении, чтобы сообщить о неправомерном контенте. Telegram удалит контент, если он нарушает наши условия использования,

– заявили в пресс-службе мессенджера

Таким образом, компания заявляет, что не собирается удалять материалы, которые не нравятся правительству Казахстана, а будет руководствоваться только собственными нормами.

Напомним, ранее Telegram подозревали в сотрудничестве с россией – она внезапно отменила блокировку мессенджера, хотя тот, на первый взгляд, не выполнил требований. Технически ограничение и так не работало, существуя только на бумаге. Местным органам не удалось заблокировать доступ к сервису, поэтому пользователи даже после объявления об ограничениях могли беспрепятственно им пользоваться. Это породило теорию, что компания пошла на соглашение с правительством и пообещала делиться данными. Так ли это, подтвердить пока невозможно.