По данным местного издания, руководство страны якобы договорилось с "владельцами мессенджера Telegram, сервиса TikTok и других популярных международных ресурсов об удалении незаконного контента". Это указано в концепции развития цифровой экосистемы в Казахстане на 2022-2027 годы.
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Что говорят в Telegram
Документ утверждает, что представители разных интернет-компаний якобы отнеслись с пониманием к предложению по сотрудничеству в вопросах удаления контента, нарушающего местные законы. Однако по мнению их администраций, "такие меры не дадут долговременного эффекта, поскольку высока вероятность повторного воспроизведения противоправных материалов, что снова потребует их удаления, и этот цикл будет многократно повторяться".
Среди перечисленных названий есть не только Telegram и TikTok. Кроме них упомянули Facebook и Instagram, Linkendin, а также российские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Livejournal".
В Telegram быстро отреагировали на это заявление.
Мы можем подтвердить, что Telegram не заключал никаких соглашений с властями Казахстана. Любой пользователь может использовать кнопку "Пожаловаться" в приложении, чтобы сообщить о неправомерном контенте. Telegram удалит контент, если он нарушает наши условия использования,
– заявили в пресс-службе мессенджера
Таким образом, компания заявляет, что не собирается удалять материалы, которые не нравятся правительству Казахстана, а будет руководствоваться только собственными нормами.