Катастрофическая засуха в Италии открыла людям давно затонувший корабль
Источник:Business Insider
В этом году Италия столкнулась с сильнейшей засухой за последние семьдесят лет. Реки и озера стремительно мелеют, включая самую большую в стране реку По.
По берет свое начало в Котских Альпах. Преодолев более 650 километров, она впадает в Адриатическое море. Дефицит воды привел к появлению остатков старых судов, тонувших в этой реке.
Новая замена пластику: в США создали антимикробную пищевую пленку на растительной основе
Кораблекрушение
Как пишет источник, засуха явила миру кораблекрушение времен Второй мировой войны. Зибелло, баржа длиной в 48 метров, которая в то время перевозила древесину и затонула в 1943 году, обычно прячется под водой. Сейчас уровень воды в реке настолько низок, что обломки могут увидеть зрители.
Обломки судна с помощью дрона снял и опубликовал фотограф-любитель Алессио Бонин.
Баржа показалась из-под воды / Фото Alessio Bonin/The Guardian
Баржа показалась из-под воды / Фото Alessio Bonin /The Guardian
В последние годы вы могли видеть нос лодки, так что мы знали, что она там, но увидеть судно таким открытым в марте, когда фактически была еще зима, было очень драматично. Я никогда не видел такой засухи в это время года – нашей главной обеспокоенностью когда-то были наводнения в нашей реке, а теперь мы переживаем, что она исчезнет,
– сказал Бонин.
Баржа Зибелло с другого ракурса / Фото Луки Бруно для Associated Press
Баржа Зибелло с другого ракурса / Фото Луки Бруно для Associated Press
Основной причиной такой ситуации называют глобальные изменения климата.
- Как сообщает Associated Press, на севере Италии уже почти четыре месяца не наблюдали ни одного дождя, а интенсивность снегопадов снизилась на 70 процентов.
- В результате окружающие реки недополучают требуемый приток воды.
- Кроме того, из-за повышенной температуры воздуха увеличилась и скорость таяния альпийских ледников.
- Под угрозой сегодня оказались поставки питьевой воды, орошение сельскохозяйственных полей и работа ГЭС.
- По данным местного управления, в одной прибрежной деревне под названием Боретто речной поток обычно составляет 476 000 галлонов в секунду. Теперь это всего 80 тысяч галлонов в секунду.