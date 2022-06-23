Катастрофическая засуха в Италии открыла людям давно затонувший корабль

В этом году Италия столкнулась с сильнейшей засухой за последние семьдесят лет. Реки и озера стремительно мелеют, включая самую большую в стране реку По.

По берет свое начало в Котских Альпах. Преодолев более 650 километров, она впадает в Адриатическое море. Дефицит воды привел к появлению остатков старых судов, тонувших в этой реке.

Новая замена пластику: в США создали антимикробную пищевую пленку на растительной основе

Кораблекрушение

Как пишет источник, засуха явила миру кораблекрушение времен Второй мировой войны. Зибелло, баржа длиной в 48 метров, которая в то время перевозила древесину и затонула в 1943 году, обычно прячется под водой. Сейчас уровень воды в реке настолько низок, что обломки могут увидеть зрители.

Обломки судна с помощью дрона снял и опубликовал фотограф-любитель Алессио Бонин.



Баржа показалась из-под воды / Фото Alessio Bonin/The Guardian



Баржа показалась из-под воды / Фото Alessio Bonin /The Guardian

В последние годы вы могли видеть нос лодки, так что мы знали, что она там, но увидеть судно таким открытым в марте, когда фактически была еще зима, было очень драматично. Я никогда не видел такой засухи в это время года – нашей главной обеспокоенностью когда-то были наводнения в нашей реке, а теперь мы переживаем, что она исчезнет,

– сказал Бонин.



Баржа Зибелло с другого ракурса / Фото Луки Бруно для Associated Press



Баржа Зибелло с другого ракурса / Фото Луки Бруно для Associated Press

Основной причиной такой ситуации называют глобальные изменения климата.