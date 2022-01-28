Катастрофа в прямом эфире: годовщина гибели Challenger

28 января 1986 года во время взлета взорвался американский шаттл Challenger. Космический корабль развалился на куски и упал в Атлантический океан на глазах у миллионов телезрителей и тысяч свидетелей на стартовой площадке. Все семь членов экипажа погибли.

Почему погиб Challenger и как потом работала программа Space Shuttle – читайте в материале Техо24.

Официальная версия

В начале космической миссии (кодовое название STS-51-L) на 73-й секунде полета Challenger разрушился из-за ряда обстоятельств, которые привели к повреждению топливного бака и последующей детонации топлива. Это привело к взрыву и гибели шаттла вместе с 7 членами экипажа.

Рассекреченное видео взрыва шаттла Challenger

Страшные подробности

Последний старт Challenger / Фото из архива сайта 24 канала

Поисково-спасательные работы продолжались более двух месяцев. Кабину экипажа Challenger нашли лишь 7 марта. Расследование установило, что 3 члена экипажа пережили разрушение шаттла и после взрыва были в сознании, потому что включили персональные приборы подачи воздуха. Они боролись до последнего, однако выжить они не смогли…

Взрыв Challenger: версии аварии

Трагедия онлайн

Challenger был одним из самых эффективных челноков в программе Space Shuttle. До аварии он успешно совершил 9 сложных, но очень успешных миссий. Поэтому его полет 1986 года хотели сделать показательным – старт миссии освещали в прямом эфире ведущие мировые телеканалы. То же планировалось и во время прилета. Но не суждено…

Взрыв Challenger увидели миллионы телезрителей

Финиш Space Shuttle

Катастрофа Challenger на 32 месяца приостановила программу Space Shuttle.

Стоит вспомнить, что первый ее старт состоялся 12 апреля 1981 года – ровно через 20 лет после полета Юрия Гагарина в космос. (Символично, не так ли?!)

The Space Shuttle

Миссия Space Shuttle возобновилась 29 сентября 1988 года, когда отправился в космос Discovery.

А на замену и в память о Challenger был построен новый челнок – Endeavour. Уже 7 мая 1992 года он отправился в космос и отработал там почти 8 суток, продемонстрировав высокую эффективность.

Как Endeavour прибыл на космодром: эпическое видео

Космические челноки ловко выполняли свою миссию до 2011 года. А потом США объявили о финализации проекта.

8 июля 2011 года непобедимый Atlantis с экипажем из 4-х астронавтов в течение 13-ти дней отработал заключительную миссию Space Shuttle в космосе.

Финал Space Shuttle

И эксперты говорят: рано или поздно, но человечество вернется к шаттлам…

Программа Space Shuttle

(1975 – 1991, 5 шаттлов)

Challenger (взорвался в 1986)

Columbia (сгорел в 2003)

Discovery (работал до 2011)

Atlantis (работал до 2011)

Endeavour (работал до 2011)

Жуткая катастрофа шаттла Challenger: смотрите видео