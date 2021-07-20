Пользователи жалуются: карты Google выдают потенциально смертельные маршруты

Фонд Джона Мьюира и организация "альпинизм Шотландии" предупредили людей об опасностях использования технологий для навигации в горах. В частности, речь идет о приложении Google Maps.

Они выразили обеспокоенность тем, что альпинисты и туристы используют навигационные программы, чтобы проложить маршрут к самой высокой горе Шотландии Бен-Невис. Ведь, по их словам, Google Maps показывает туристам маршрут, который может быть смертельным.

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Опасные Google Maps

Даже самый опытный альпинист столкнется с трудностями на этом маршруте. Он проходит по очень крутой, каменистой и бездорожной местности, где даже при хорошей видимости было бы сложно найти безопасный путь. Вкупе с пасмурной и дождливой погодой шотландских гор предложенный Google маршрут может оказаться смертельным.

В последнее время произошел ряд инцидентов, когда прохождение по маршрутам, загруженным из интернета, приводило к травмам или более серьезным последствиям. На Бен-Невисе многие люди считают, что Google карты, доставившие их от дома к подножию горы, могут помочь добрать и до вершины. Но это не тот случай,

– говорит Хизер Морнинг из Mountaineering Scotland.

Фонд Джона Мьюира и организация "Альпинизм Шотландии" порекомендовали всем, кто собирается прогуляться по Бен-Невис или любой другой горе, проверить информацию или проконсультироваться с местным гидом.

Google заявила, что уже работает над исследованием проблемы маршрутизации на Бен-Невисе.