Проект упоминают не только украинские медиа, но и западные. Так, одно из ведущих изданий о технологиях и науке TechCrunch опубликовало статью, в которой показало несколько сгенерированных искусственным интеллектом изображений – на одном из них можно увидеть Владимира Зеленского, а второе показывает горящие дома и коктейль Молотова.

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Подробнее о Sirens Gallery

Проект, созданный при содействии Министерства цифровой трансформации, запустил украинский стартап ZibraAI, а все собранные от него деньги обещают направить в украинские благотворительные фонды Dobro.ua и Unchain.fund.

Dobro.ua и Unchain.fund. К работе также присоединились технологическая компания Roosh, креативная студия Twid, Near Foundation, Galactic3, Reface, Powder, Darewise и Sloyd.

NFT-работы в коллекции Sirens Gallery – это сгенерированные нейросетью картины, изображающие основные события войны России против Украины в хронологическом порядке.



Атака на остров Змеиный / Фото ZibraAI

Уже несколько месяцев подряд, на наших глазах разворачивается ужасающая гуманитарная катастрофа, к которой привело вторжение РФ. Мы не можем стоять в стороне и хотим приобщиться к преодолению ее последствий, а также помочь Украине в послевоенном восстановлении. Для этого команда украинского стартапа ZibraAI решила использовать свой опыт работы с технологиями искусственного интеллекта и создала благотворительный NFT-проект Sirens Gallery. Мы хотим рассказать о смелости украинцев и навсегда записать историю этой войны в блокчейн,

– комментирует запуск проекта представитель компании.

Команда разработала технологию на основе искусственного интеллекта: собрала и описала 150 важных событий войны, а нейронная сеть сгенерировала цифровые изображения на основе текстовых описаний.



Трактор в поле / Фото ZibraAI

В галерею вошли сцены борьбы за Гостомельский аэропорт, атаки "русского военного корабля" на остров Змеиный и многие другие ключевые события этой войны.

В галерее будет представлено 1991 изображение наиболее знаковых событий, которые можно будет приобрести в виде NFT-токенов.

Минимальная стартовая цена за один NFT эквивалентна 100 долларам. Самый дорогой NFT обойдется в 10 000 долларов.

Продажа NFT-изображений будет организована в три этапа. Первая коллекция будет содержать 661 работу и будет доступна на сайте sirens.gallery с 24 июня.

Смотрите подборку изображений проекта Sirens Gallery, предоставленных 24 каналу / Фото ZibraAI