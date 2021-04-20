Недавно стало известно, что летом 2021 года сервис Bolt запускает в Эстонии пилотный проект каршеринга Bolt Drive. Пока неизвестно, какое количество автомобилей будет задействовано на старте.
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Сервис Bolt / Фото ITC.ua
Когда появится возможность арендовать автомобиль в Украине
На запуск проекту в Эстонии отреагировал региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный, дав комментарий изданию AIN.UA. Он отметил, что для успешного функционирования этого удобного сервиса аренды автомобиля необходимо правильное государственное регулирование: льготы для парковки или выделенные места для стоянки автомобилей, возможно даже выделенные полосы движения.
Также Потичный добавил, что возможность запуска каршеринг-проекта в Украине возможна, но не ранее 2022 года. Это зависит от успеха пилотного проекта в Эстонии.
О возможных планах запуска Bolt Drive в наших городах говорить еще очень рано, так как компания еще даже не объявила об официальном старте в Эстонии. Однако, по моему мнению, в случае успеха на домашнем рынке, можно рассчитывать на появление прокатных автомобилей Bolt в следующем году – добавил господин Тарас
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Что такое каршеринг?
Это, в широком понимании, совместное владение автомобилем. В более узком смысле – это каршеринг с возможностью завершения сделки в удобное для водителя время и в удобном месте. Как правило, оплата осуществляется поминутно или почасово. Часто для аренды используется мобильное приложение с привязанной к нему банковской карточкой.