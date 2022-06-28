Несмотря на небольшие размеры Cubot Pocket имеет вполне приемлемые для современного смартфона характеристики, особенно если учесть крошечные размеры девайса.

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Смартфон оснащен четырехъядерной однокристальной системой Unisoc Tiger T310, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Кроме того, он поддерживает TF-карты, позволяющие увеличить объем памяти на 128 ГБ.



Крошечный смартфон Cubot Pocket / Фото Cubot

Другие характеристики

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3000 мА*ч и работает под управлением Android 11. Кроме этого, он оснащен модулем NFC. Что касается других модулей, то гаджет поддерживает:

Wi-Fi,

Bluetooth,

OTG,

GPS,

ГЛОНАСС,

BEIDOU.

Главной особенностью устройства является его размер: Cubot Pocket оснащен 4-дюймовым FHD+ дисплеем, поэтому он легко умещается даже в маленькой ладони. Он достаточно мал, чтобы поместиться даже в кармане узких джинсов.

Дополнительно радует наличие NFC, поскольку с помощью этой крохи можно легко рассчитываться за покупки и вообще использовать чип с пользой по прямому назначению.

Цена Cubot Pocket

Продажа устройства стартовала на платформе Aliexpress с доставкой по всему миру. Полная цена миниатюрного смартфона составляет 110 долларов (3252 гривны).

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Cubot Pocket стал еще одним нестандартным решением на рынке смартфонов, не привыкшим удивлять своим разнообразием. Несмотря на это, время от времени, все же можно встретить что-то необычное, как вот Duoqin F22 Pro – напоминающий обычную классическую кнопочную "трубку".

Несмотря на то, что смартфон похож на кнопочный телефон, он имеет вполне серьезные технические характеристики и полноценную Android 12 прямо из коробки. К тому же, здесь есть сенсорный экран. А еще устройство может похвастаться, пожалуй, самым необычным расположением передней камеры, которое вы могли видеть. Фото необычного смартфона и более подробной информации об устройстве под названием Duoqin F22 Pro ищите в нашем материале.